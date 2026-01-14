Scream 7, pubblicato il trailer italiano: Ghostface torna al cinema dal 25 febbraio

Secondo quanto riportato da Cinefilos.it , è stato pubblicato il trailer italiano ufficiale di Scream 7 , nuovo capitolo della celebre saga horror che tornerà nelle sale cinematografiche italiane dal 25 febbraio , distribuito da Eagle Pictures. Il film prosegue il rilancio del franchise iniziato negli ultimi anni, puntando su un mix di volti storici e nuovi personaggi.

Nel cast tornano Neve Campbell e Courteney Cox, protagoniste iconiche della saga fin dagli esordi, affiancate da un ampio ensemble che include Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

Il film è prodotto da William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein ed è basato sui personaggi creati da Kevin Williamson, autore che ha rivoluzionato il genere slasher negli anni Novanta. Il soggetto è firmato da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre la sceneggiatura vede il coinvolgimento diretto dello stesso Williamson insieme a Busick, a conferma della volontà di mantenere una forte continuità con l’identità originale del franchise.

Dal trailer emergono atmosfere tese e violente, con il ritorno di Ghostface e un nuovo ciclo di omicidi che sembra riflettere ancora una volta sui meccanismi del cinema horror contemporaneo. Come da tradizione, Scream 7 gioca con i codici del genere, alternando suspense, colpi di scena e riferimenti metanarrativi, elemento distintivo della saga sin dal primo capitolo.

Con questo nuovo episodio, Scream punta a consolidare il proprio status di saga intergenerazionale, capace di parlare sia agli spettatori storici sia a un pubblico più giovane. L’uscita nelle sale è fissata per il 25 febbraio, data che segnerà il ritorno di uno dei volti più riconoscibili dell’horror moderno sul grande schermo.