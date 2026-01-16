Missione Shelter: Jason Statham nel trailer italiano del nuovo action thriller

Cinefilos.it ha diffuso il trailer italiano ufficiale di Missione Shelter , il nuovo film diretto da Ric Roman Waugh con protagonista Jason Statham . Il film arriverà dal 18 febbraio al cinema , distribuito in Italia da 01 Distribution , ed è presentato da Leone Film Group . L’action thriller promette un racconto teso e implacabile, costruito attorno a un protagonista solitario costretto a confrontarsi con un passato violento che credeva sepolto.

Cosa racconta Missione Shelter

Al centro della storia c’è Mason, un uomo schivo e isolato che vive su una remota isola costiera, lontano dal mondo e dai fantasmi della sua vita precedente. La sua routine viene spezzata quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, un gesto che lo costringe a uscire dall’autoesilio che si era imposto. Da quel momento, la vicenda prende la forma di una spirale di azione e pericolo: Mason si ritrova coinvolto in una lotta per la sopravvivenza che lo obbliga ad affrontare un passato irrisolto e profondamente violento. Il film costruisce così un percorso che intreccia azione fisica e tensione emotiva, dove la protezione della ragazza diventa anche una possibilità di redenzione.

Accanto a Jason Statham, il cast include Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie e Bill Nighy, nomi che contribuiscono a dare spessore a un racconto che va oltre il semplice action movie. La regia di Ric Roman Waugh, già noto per film d’azione dal tono cupo e realistico, sembra puntare su atmosfere aspre e su un ritmo serrato, in cui il paesaggio naturale diventa parte integrante della tensione narrativa. Missione Shelter si presenta così come un survival thriller che mette al centro non solo lo scontro fisico, ma anche il peso delle scelte e delle conseguenze.