sabato 17 gennaio 2026
The Rip arriva su Netflix: il thriller con Ben Affleck e Matt Damon debutta in streaming© Netflix

2 min

The Rip – Soldi sporchi, il nuovo thriller d’azione diretto da Joe Carnahan, è disponibile da oggi su Netflix. Il film segna il ritorno sullo schermo della coppia formata da Ben Affleck e Matt Damon, di nuovo insieme in una storia cupa e tesa che ruota attorno a tradimenti, lealtà ambigue e denaro sporco, ambientata in un contesto criminale dove nulla è davvero come sembra.

Secondo quanto si legge nella recensione di Cinefilos.it, «The Rip – Soldi sporchi è un thriller d’azione solido ma irregolare, che trova il suo principale punto di forza nel confronto teso e ambiguo tra Matt Damon e Ben Affleck. Una scrittura poco incisiva frena il film, ma la regia di Joe Carnahan e la chimica tra i protagonisti mantengono vivo l’interesse».

Diretto da Carnahan, già noto per il suo cinema d’azione muscolare e nervoso, The Rip punta molto sul rapporto tra i due protagonisti, sfruttando la lunga intesa artistica tra Affleck e Damon per costruire un gioco di sospetti che accompagna lo spettatore fino al finale. Il film alterna momenti di forte tensione a passaggi più riflessivi, cercando di bilanciare l’azione con una dimensione psicologica legata alla fiducia e al tradimento.

L’arrivo su Netflix permette al film di raggiungere un pubblico più ampio dopo il passaggio nelle sale, inserendosi nel filone dei thriller crime che trovano nello streaming una seconda vita. The Rip si affida così soprattutto al carisma dei suoi interpreti principali e alla regia di Carnahan per ritagliarsi uno spazio tra le novità più seguite della piattaforma.

Tutte le news di Cinema

