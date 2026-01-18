Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Clamoroso Checco Zalone, batte Avatar di Cameron e diventa il film con il maggior incasso di sempre in Italia!

Con un totale di €68.823.069 realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), il film di Gennaro Nunziante batte il record detenuto da Avatar (€68.600.000)
2 min

Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di €68.823.069 realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (€68.600.000) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale.

Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e la comicità di Checco Zalone, capace di parlare a spettatori di ogni età, e la solidità artistica della regia di Gennaro Nunziante. Un successo che rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero comparto del cinema italiano. Oltre ai numeri record, Buen Camino si è affermato come un vero e proprio fenomeno culturale.

Il film ha saputo intercettare il sentire contemporaneo, affrontando temi di grande attualità con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e generando un ampio coinvolgimento mediatico e sociale. Il successo di Buen Camino conferma il ruolo centrale della commedia italiana nel panorama cinematografico nazionale e dimostra come il cinema possa ancora essere un potente strumento di aggregazione, riflessione e intrattenimento di qualità.

In soli 24 giorni di programmazione batte il record detenuto da “Avatar” e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano. “Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

