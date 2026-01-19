Greenland 2 – Migration, dal 29 gennaio il sequel apocalittico con Gerard Butler

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it , dopo il successo internazionale di Greenland (2020) arriva nelle sale italiane dal 29 gennaio Greenland 2 – Migration, attesissimo sequel del survival movie apocalittico diretto da Ric Roman Waugh e distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy . Il film vede il ritorno di Gerard Butler , ancora protagonista e coinvolto anche come produttore.

Ambientato cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke, Greenland 2 – Migration riprende la storia della famiglia Garrity, sopravvissuta rifugiandosi in un bunker in Groenlandia. Quando anche quell’ultimo rifugio viene distrutto, John Garrity, la moglie Allison (Morena Baccarin) e il figlio Nathan (Roman Griffin Davis) sono costretti a tornare in superficie.

Il mondo che li accoglie è profondamente cambiato: un pianeta segnato da catastrofi climatiche continue e da una umanità allo stremo. Tra le rovine di un’Europa congelata e ostile, i Garrity intraprendono una migrazione disperata verso la Francia, dove si dice possa esistere un nuovo luogo in cui ricostruire una forma di civiltà.

A differenza del primo capitolo, il film non si concentra sull’evento catastrofico in sé, ma sulle sue conseguenze. Greenland 2 – Migration racconta cosa accade dopo la fine del mondo, quando sopravvivere non basta più e la vera sfida diventa tornare a vivere, ritrovando speranza e senso di appartenenza.

Il personaggio di Nathan, adolescente cresciuto sottoterra, rappresenta una generazione che non ha mai conosciuto il mondo di prima, rendendo il racconto ancora più attuale e universale. Accanto a Butler e Baccarin, completano il cast Amber Rose Revah, Sophie Thompson, William Abadie e Trond Fausa Aurvåg.

La sceneggiatura è firmata da Chris Sparling e Mitchell LaFortune, mentre la produzione è affidata a Thunder Road, G-BASE, Anton e CineMachine Media Works.

Con Greenland 2 – Migration, la saga evolve da racconto di emergenza globale a odissea post-apocalittica che riflette su famiglia, migrazione e ricostruzione, parlando direttamente al presente e alle sue fragilità.