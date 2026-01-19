Ben – Rabbia Animale: dal 29 gennaio al cinema il nuovo horror di Johannes Roberts

Arriva nelle sale italiane dal 29 gennaio , distribuito da Eagle Pictures , Ben – Rabbia Animale, il nuovo film horror diretto da Johannes Roberts , autore noto per il suo cinema di tensione e sopravvivenza estrema. Il film sarà presentato in anteprima nazionale a Lucca Comics & Games , confermando fin da subito la sua vocazione a diventare uno degli eventi horror più attesi della stagione.

Prodotto da Paramount Pictures in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, Ben – Rabbia Animale promette un’esperienza cinematografica claustrofobica e crescente, in cui l’orrore si fa sempre più concreto e la sopravvivenza diventa l’unica possibilità.

Un horror di tensione pura tra istinto e sopravvivenza

Con Ben – Rabbia Animale, Johannes Roberts firma un horror inquietante e fisico, costruito come un lento ma inesorabile crescendo di tensione. Il film trascina lo spettatore in una spirale di paura sempre più reale, dove il confine tra minaccia esterna e istinto primordiale si assottiglia fino a scomparire.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Roberts insieme a Ernest Riera, mentre la produzione vede coinvolti Walter Hamada, John Hodges e Bradley Pilz. Tra i produttori esecutivi figurano, oltre allo stesso Roberts, Vicki Dee Rock, Nathan Samdahl, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro e Andrew Lary.

Il film si inserisce nel filone survival horror, ma lo fa con un approccio più intimo e brutale, dove l’azione non è mai fine a se stessa e il terrore nasce dalla perdita di controllo, dalla rabbia e dall’istinto animale che può emergere in condizioni estreme. Ben – Rabbia Animale non punta solo allo spavento immediato, ma a una tensione costante, capace di accompagnare lo spettatore ben oltre i titoli di coda.

Con l’uscita nelle sale fissata al 29 gennaio, il film si candida a essere uno dei titoli horror più discussi dell’inizio del 2026, portando sul grande schermo un’esperienza di paura essenziale, tesa e profondamente fisica.