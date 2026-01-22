Cattivi maestri arriva nelle sale: proiezione evento in tutta Italia per il docufilm educativo dello sport

Il film, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, racconta la storia di Vincenzo Fuoco, formatore esperto nella tutela dei minori per il Coordinamento Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Dopo l’anteprima mondiale alla 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma , nella sezione Special Screenings, arriva nelle sale italiane Cattivi Maestri , il docufilm diretto da Roberto Orazi , prodotto da Lupin Film con il patrocinio di FIGC e CONI e con il supporto di UEFA , distribuito da Cineclub Internazionale Distribuzione di Paolo Minuto .Candidato lo scorso anno nella Cinquina speciale dei Nastri d’Argento Documentari - Il Racconto dello Sport , riconoscimento che ne conferma il valore culturale e sociale all’interno del panorama cinematografico e sportivo italiano, Cattivi Maestri racconta la vera storia di Vincenzo Fuoco , ex giovane calciatore che, all’età di 35 anni, decide di mettersi in prima persona davanti alla macchina da presa per raccontare senza filtri gli abusi subiti per mano di un dirigente sportivo che pose fine al suo sogno di diventare un calciatore, eventi che hanno stravolto la sua vita e la sua carriera. Il film non si limita alla ricostruzione di un passato traumatico, ma segue un percorso di consapevolezza che trasforma l’esperienza individuale in uno strumento di riflessione collettiva.

Oggi Vincenzo Fuoco è collaboratore tecnico FIGC e formatore esperto nella tutela dei minori per il Coordinamento Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico. La sua storia porta ancora una volta alla luce il tema della responsabilità educativa nello sport. Dal 2021 la FIGC ha istituito una piattaforma dedicata alle politiche per il benessere e la tutela dei minori, rafforzando il proprio impegno nella prevenzione e intervento per il contrasto ad ogni forma di abuso nel calcio giovanile.Scritto da Riccardo Irrera e Roberto Orazi, il docufilm vede nel cast Vincenzo Fuoco e sua madre Angela Panzeri nel ruolo di loro stessi, Leonardo Fratestefano e Leonardo Filippi, che interpretano Vincenzo rispettivamente all’età di 11 e 15 anni, e Alexander Perotto nei panni del dirigente sportivo. Giuseppe Oppedisanointerpreta il padre di Vincenzo.La fotografia è di Patrizio Patrizi, il montaggio di Enrico Carrozzino, le musiche di Massimiliano Lazzaretti. La produzione è di Riccardo Neri e Vincenzo Filippo per Lupin Film. Con Cattivi Maestri, Roberto Orazi prosegue il suo percorso di cinema d’indagine sociale e umana, offrendo un’opera che unisce testimonianza, responsabilità e impegno civile.Di seguito la lista delle proiezioni (aggiornate alla data odierna) accompagnate dalla presenza del regista Roberto Orazi e di Vincenzo Fuoco. Le proiezioni saranno anche precedute in molte città da un workshop educativo condotto direttamente da Vincenzo Fuoco in collaborazione con la struttura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rivolto alle società sportive giovanili del territorio.



Nuove date, proiezioni e attività saranno comunicate



BOLOGNA - Cinema Pop Up Arlecchino

Lunedì 26 Gennaio ore 21:30



Incontro di formazione dedicato ai delegati al benessere e tutela minori delle società sportive giovanili.



Centro Federale Territoriale di Bologna - Corticella

via Shakespeare 33 - ore 18:00/19:30



FIRENZE - Spazio Alfieri

Martedì 27 Gennaio ore 19:15



Incontro di formazione dedicato ai delegati al benessere e tutela minori delle società sportive giovanili.



Centro Tecnico Federale di Coverciano (Aula Magna) - ore 16:00/17:30



NAPOLI - CasaCinema

Martedì 3 Febbraio ore 19:00



GENOVA - Club Amici del Cinema,

Martedì 10 Febbraio ore 18:30 e

Nickelodeon, Martedì 10 Febbraio ore 21:15



BERGAMO - Cinema del Borgo,

Martedì 10 Febbraio ore 20:45 e

Conca Verde, Mercoledì 11 Febbraio ore 18:00



FERRARA - Sala Estense

Mercoledì 18 Febbraio ore 10:30 (proiezione scolastica)



PALERMO - Cinema Rouge et Noir

Martedì 3 Marzo ore 16:30



CAGLIARI - Cinema Alkestis

Martedì 18 Marzo ore 19:00