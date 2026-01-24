Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
I Peccatori di Ryan Coogler: prima TV su Sky Cinema e record storico agli Oscar 2026

I Peccatori di Ryan Coogler: prima TV su Sky Cinema e record storico agli Oscar 2026

Sky Cinema porta in prima televisiva l’evento cinematografico dell’anno: I Peccatori, il film di Ryan Coogler che ha fatto la storia degli Oscar® 2026 con 16 nomination, un record assoluto nella storia della prestigiosa rassegna cinematografica. La pellicola andrà in onda lunedì 26 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e on demand, inclusa la versione in 4K.

I Peccatori è candidato in numerose categorie tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale per Coogler, mentre Michael B. Jordan è in corsa come Miglior attore protagonista per il suo intenso doppio ruolo.

I Peccatori è accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico: “I Peccatori ha ottenuto un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes e dell’84% su Metacritic… considerato un successo clamoroso al botteghino,” sottolineando come il film sia diventato un fenomeno culturale e artistico che va oltre il semplice risultato di premi.

Le candidature e il cast stellare

Oltre alle nomination principali, I Peccatori è in lizza in molte categorie tecniche tra cui Miglior casting, Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Trucco e acconciatura, Sonoro, Effetti visivi e musica, con menzioni anche per Miglior colonna sonora originale e Miglior canzone originale. Il cast riunisce nomi come Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo, che contribuiscono a rendere la pellicola un progetto corale di grande impatto.

