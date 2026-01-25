Ritrovato lo script perduto del film horror di Stan Lee

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it , uno dei progetti più misteriosi e dimenticati legati a Stan Lee potrebbe finalmente vedere la luce. Il regista Timur Bekmambetov ha infatti rivelato di aver ritrovato il trattamento originale di Carnival of Killers, film horror fantascientifico concepito da Lee e rimasto per decenni nel cassetto.

Bekmambetov ha confermato di aver acquisito i diritti del progetto e di aver già sviluppato una sceneggiatura completa, aprendo concretamente la strada alla possibile realizzazione del film. Carnival of Killers nasce da un’idea profondamente personale di Stan Lee, legata ai ricordi della sua infanzia durante la Grande Depressione e all’impatto emotivo che ebbero su di lui i circhi itineranti dell’epoca.

Il regista ha raccontato di aver conosciuto Lee nel 2009 al Comic-Con di San Diego, durante la promozione del film 9. In quell’occasione, il leggendario autore Marvel gli spiegò come l’immaginario circense – fatto di acrobati, forzuti e illusionisti – avesse influenzato non solo i suoi supereroi, ma anche alcune storie più oscure mai arrivate al grande pubblico.

Carnival of Killers è ambientato negli anni ’30 e racconta un’invasione aliena che prende di mira artisti e lottatori di un circo, mescolando fantascienza, horror e critica sociale. Il progetto rientra in un più ampio universo horror ideato da Stan Lee sotto l’etichetta POW! Entertainment, che include anche altri titoli mai adattati per il cinema.

Negli ultimi anni Bekmambetov si è concentrato sullo sviluppo del genere Screenlife, ma il recente ritorno a una regia più tradizionale potrebbe segnare il momento giusto per riportare in vita questo film. Se realizzato, Carnival of Killers diventerebbe il primo adattamento cinematografico non Marvel di un’opera di Stan Lee, aprendo una nuova prospettiva sull’eredità creativa di uno dei più grandi narratori del Novecento.

Resta ora da capire se il progetto riuscirà a trovare i partner produttivi necessari, ma l’interesse intorno al ritrovamento dello script suggerisce che il lato più oscuro e meno conosciuto di Stan Lee potrebbe presto arrivare sul grande schermo.