Creatives: arriva la prima serie TV prodotta da Seven Stars

Si chiama CREATIVES, è tratta da una storia VERA e arriverà su PRIME VIDEO, APPLE TV, GOOGLE TV in ULTRA HD. È la prima produzione targata SEVEN STARS , la nuova casa di produzione che fa il suo debutto proprio con questa serie.

Sei episodi, di circa 45 minuti ciascuno, per raccontare la biografia di un organismo pulsante e vivo: il progetto ambizioso di giovani coraggiosi che si sono messi in gioco, hanno rischiato, hanno voluto imprimere nella loro società i valori che hanno insegnato loro a crescere e a diventare donne e uomini. Una storia vera, non filtrata, non edulcorata. Una storia italiana, ma universale.

Perché ovunque ci sono giovani che lottano per qualcosa di più di un mero posto di lavoro. E ovunque c’è bisogno di esempi che, anche cadendo, insegnano a volare.

CREATIVES sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2026 in ULTRA HD su PRIME VIDEO, APPLE TV, GOOGLE TV in ULTRA HD.

