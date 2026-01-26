Creatives: arriva la prima serie TV prodotta da Seven Stars
Si chiama CREATIVES, è tratta da una storia VERA e arriverà su PRIME VIDEO, APPLE TV, GOOGLE TV in ULTRA HD. È la prima produzione targata SEVEN STARS, la nuova casa di produzione che fa il suo debutto proprio con questa serie.
Sei episodi, di circa 45 minuti ciascuno, per raccontare la biografia di un organismo pulsante e vivo: il progetto ambizioso di giovani coraggiosi che si sono messi in gioco, hanno rischiato, hanno voluto imprimere nella loro società i valori che hanno insegnato loro a crescere e a diventare donne e uomini. Una storia vera, non filtrata, non edulcorata. Una storia italiana, ma universale.
Perché ovunque ci sono giovani che lottano per qualcosa di più di un mero posto di lavoro. E ovunque c’è bisogno di esempi che, anche cadendo, insegnano a volare.
CREATIVES sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2026 in ULTRA HD su PRIME VIDEO, APPLE TV, GOOGLE TV in ULTRA HD.
