Conan, il ragazzo del futuro: clip del film in arrivo al cinema per il 45° TV Anniversary

Animagine , la collana nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment che porta al cinema gli anime del presente e del passato, è lieta di annunciare l’uscita di Conan, il ragazzo del futuro – 45° TV Anniversary , che arriverà nelle sale italiane con un evento speciale il 9, 10 e 11 febbraio . Dai capolavori dei maestri dell’animazione alle produzioni contemporanee, dai film alle serie TV, Animagine porta in sala titoli giapponesi mai arrivati nei cinema italiani, per un’esperienza indimenticabile per i fan del Sol Levante e per chi si vuole avvicinare all’animazione orientale.

Conan, il ragazzo del futuro è l’unica serie animata diretta dal Premio Oscar Hayao Miyazaki. È il suo primo lavoro da regista, ma non solo: il Maestro ne curò anche il character design e mise mano allo storyboard e alle scenografie. Andata in onda in Giappone nel 1978 sull’emittente nazionale NHK, arrivò in Italia nel 1981 ed ebbe un clamoroso successo, venendo consacrata come un caposaldo dell’animazione giapponese. Arriva ora per la prima volta nelle sale italiane in 4k con un montaggio degli ultimi episodi (dal 23 al 26), pronta a far rituffare nell’infanzia gli spettatori degli anni passati e a far riscoprire a tutti sul grande schermo il suo finale emozionante e adrenalinico. Conan, Gimsy, Lana e tutti i loro amici dovranno sconfiggere Lepka, il dittatore che governa la città di Indastria grazie all’uso scellerato della tecnologia. Nelle prime clip italiane i protagonisti si trovano proprio a Indastria, da dove Lepka vuole fuggire a bordo di un enorme aereo da guerra, il Gigante. Si sentono le voci del doppiaggio italiano originale della serie, realizzato per la messa in onda degli anni Ottanta: Conan è interpretato da Marco Guadagno e Gimsy da Massimo Corizza.

“Nel mese di luglio dell’anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti, le armi elettromagnetiche cancellarono più di metà degli esseri umani dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico dell’asse terrestre, e i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque”. Il memorabile incipit di ogni puntata di Conan, il ragazzo del futuro dà il la alle avventure di Conan, un ragazzino che vive sull’Isola Perduta assieme al nonno. L’isola, abitata solo da loro due, è uno dei pochi affioramenti rimasti dopo l’innalzamento del livello dei mari, causato dalla cecità degli esseri umani. Un giorno, dopo essere andato a caccia di squali, Conan vede sulla spiaggia qualcosa che non ha mai visto prima: si tratta di una ragazza, che giace svenuta sulla sabbia. Il suo nome è Lana ed è approdata sull’isola perché è in fuga. Ma presto i suoi inseguitori la raggiungono, portandola via con un aereo verso Indastria, metropoli tecnologica che governa il mondo. Conan è deciso a salvarla e si getta all’inseguimento…

Conan, il ragazzo del futuro intreccia avventura e riflessione in un racconto che parla di sopravvivenza, responsabilità e speranza. Al centro c’è il confronto tra un mondo dominato dalla tecnologia e dal desiderio di controllo, e un’umanità più semplice e solidale, capace di vivere in armonia con la natura. Conan, con la sua purezza e il suo coraggio, diventa il simbolo di una nuova possibilità per il genere umano: un futuro in cui la forza non sta nella distruzione, ma nella cooperazione, nell’empatia e nella scelta di proteggere ciò che rende davvero viva la civiltà. Il finale della serie, che anticipa moltissimi temi dell’attualità, è un’icona di speranza che lascia un messaggio semplice ma potente: il futuro non si conquista con la forza, ma si costruisce attraverso la cura, la solidarietà e il rispetto per il mondo che condividiamo.