Una pallottola spuntata arriva in prima TV su Sky Cinema: Liam Neeson protagonista

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it , Una pallottola spuntata arriva in prima TV su Sky Cinema lunedì 2 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile anche on demand, dove sarà visibile in 4K . Il film segna il ritorno di una delle saghe comiche più iconiche degli anni ’90, rinnovata in chiave contemporanea ma fedele allo spirito originale.

Diretto da Akiva Schaffer, Una pallottola spuntata vede protagonista Liam Neeson nel ruolo del tenente Frank Drebin Jr., figlio del leggendario detective interpretato da Leslie Nielsen nella trilogia originale. Il film costruisce una nuova indagine parodistica fatta di inseguimenti surreali, gag visive e comicità slapstick, omaggiando apertamente i classici della saga.

Accanto a Neeson, il cast comprende Pamela Anderson, che interpreta Beth Davenport, e Paul Walter Hauser nel ruolo del capitano Ed Hocken Jr. Non mancano cameo e citazioni meta-cinematografiche, pensate per dialogare con la memoria degli spettatori storici e sorprendere il pubblico più giovane.

Una pallottola spuntata si presenta come un reboot celebrativo, capace di mantenere intatta la struttura comica dei film originali aggiornandola con un ritmo moderno e una comicità volutamente esagerata, che gioca con l’assurdo e l’irriverenza.