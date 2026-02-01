Ben – Rabbia Animale: online il nuovo spot dell’horror ora al cinema
Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, è stato diffuso in queste ore il nuovo spot di Ben – Rabbia Animale, l’horror diretto da Johannes Roberts che punta tutto su tensione, violenza improvvisa e sopravvivenza estrema. Il film è attualmente nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures.
Lo spot concentra in pochi secondi l’essenza del film: un’atmosfera apparentemente tranquilla che si trasforma rapidamente in incubo, con immagini frammentate, suoni disturbanti e un montaggio serrato che non concede tregua allo spettatore. Al centro del racconto c’è una famiglia in vacanza tropicale insieme al loro scimpanzé domestico, Ben. Dopo essere stato morso da un animale affetto da rabbia, Ben diventa sempre più aggressivo, scatenando una spirale di violenza incontrollabile.
Il nuovo spot insiste proprio su questo punto: la perdita totale di controllo. Non c’è eroismo, non c’è salvezza facile, ma solo una lotta disperata per restare vivi. Un’impostazione coerente con il cinema di Johannes Roberts, da sempre interessato a un horror diretto e fisico, capace di colpire lo spettatore sul piano emotivo prima ancora che narrativo.
Con l’uscita dello spot, la campagna promozionale italiana entra nel vivo, rafforzando l’idea di Ben – Rabbia Animale come esperienza da grande schermo. La distribuzione cinematografica conferma infatti la volontà di valorizzare l’impatto sonoro e visivo del film, elementi centrali per un racconto che gioca su paura, tensione e imprevedibilità.
Ben – Rabbia Animale è ora al cinema: il nuovo spot rappresenta un assaggio intenso di un horror pensato per chi cerca emozioni forti e un’esperienza senza compromessi.