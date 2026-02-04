He Read Deep Into The Night, da marzo disponibile il progetto editoriale firmato Greenaway - Bessoni
He Read Deep Into The Night è un progetto editoriale che si muove tra cinema, scrittura e illustrazione, raccoglie 500 racconti di Peter Greenaway con illustrazioni di Stefano Bessoni.
Tanti racconti brevi, molto brevi, di Greenaway. Racconti assurdi, idee per film mai realizzati, appunti entomologici su un’umanità afflitta dal disagio esistenziale e in preda delle ossessioni. Le storie sono accompagnate dalle illustrazioni di Bessoni. Testo e disegni si intrecciano in un gioco di elementi per il lettore, aprendo una riflessione sul campo di battaglia tra parola e immagine.
Il progetto completo prevede 5 libri, ognuno con 100 racconti e oltre 30 illustrazioni, di formato 17 x 24 cm, da 120 pagine per ogni libro, con copertina rigida. Il primo libro He Read Deep Into The Night uscirà in Italia a marzo 2026 con Bakemono Lab.