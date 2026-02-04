He Read Deep Into The Night, da marzo disponibile il progetto editoriale firmato Greenaway - Bessoni

He Read Deep Into The Night è un progetto editoriale che si muove tra cinema, scrittura e illustrazione, raccoglie 500 racconti di Peter Greenaway con illustrazioni di Stefano Bessoni .

Tanti racconti brevi, molto brevi, di Greenaway. Racconti assurdi, idee per film mai realizzati, appunti entomologici su un’umanità afflitta dal disagio esistenziale e in preda delle ossessioni. Le storie sono accompagnate dalle illustrazioni di Bessoni. Testo e disegni si intrecciano in un gioco di elementi per il lettore, aprendo una riflessione sul campo di battaglia tra parola e immagine.

Il progetto completo prevede 5 libri, ognuno con 100 racconti e oltre 30 illustrazioni, di formato 17 x 24 cm, da 120 pagine per ogni libro, con copertina rigida. Il primo libro He Read Deep Into The Night uscirà in Italia a marzo 2026 con Bakemono Lab.