Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
He Read Deep Into The Night, da marzo disponibile il progetto editoriale firmato Greenaway - Bessoni

He Read Deep Into The Night, da marzo disponibile il progetto editoriale firmato Greenaway - Bessoni

Il libro è una raccolta di racconti illustrati, in cui l'immaginario dei due autori si fonde
1 min

He Read Deep Into The Night è un progetto editoriale che si muove tra cinema, scrittura e illustrazione, raccoglie 500 racconti di Peter Greenaway con illustrazioni di Stefano Bessoni.

Tanti racconti brevi, molto brevi, di Greenaway. Racconti assurdi, idee per film mai realizzati, appunti entomologici su un’umanità afflitta dal disagio esistenziale e in preda delle ossessioni. Le storie sono accompagnate dalle illustrazioni di Bessoni. Testo e disegni si intrecciano in un gioco di elementi per il lettore, aprendo una riflessione sul campo di battaglia tra parola e immagine.

Il progetto completo prevede 5 libri, ognuno con 100 racconti e oltre 30 illustrazioni, di formato 17 x 24 cm, da 120 pagine per ogni libro, con copertina rigida. Il primo libro He Read Deep Into The Night uscirà in Italia a marzo 2026 con Bakemono Lab.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS