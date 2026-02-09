Ryan Gosling affronta una missione impossibile nello spazio nel trailer finale di L’ultima missione: Project Hail Mary

Da quanto anticipato da Cinefilos.it , Sony Pictures ha diffuso il trailer finale de L’ultima missione: Project Hail Mary , il nuovo ambizioso film di fantascienza con Ryan Gosling protagonista. Il video mostra per la prima volta il cuore emotivo della storia: l’incontro tra l’astronauta Ryland Grace e un inatteso alleato alieno, destinato a diventare il suo unico amico mentre l’umanità affronta una posta in gioco di vita o di morte.

Basato sull’omonimo romanzo di Andy Weir, L’ultima missione: Project Hail Mary racconta una missione spaziale disperata, affidata a un uomo qualunque. Gosling interpreta Ryland Grace, insegnante di scienze di liceo che si risveglia da solo su un’astronave, a anni luce dalla Terra, senza alcun ricordo della propria identità né del motivo per cui si trovi lì.

Con il graduale ritorno della memoria, Grace comprende la natura della sua missione: trovare una soluzione al misterioso fenomeno cosmico che sta causando il collasso del Sole e che minaccia l’estinzione della vita sulla Terra. Per riuscirci dovrà fare affidamento sulle sue competenze scientifiche, sulla capacità di pensare fuori dagli schemi e su una collaborazione del tutto inattesa che cambierà il corso della missione.

Il film è diretto da Phil Lord e Christopher Miller, mentre la sceneggiatura è firmata da Drew Goddard. Accanto a Gosling, il cast include Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub, Priya Kansara e James Ortiz.

Dal trailer emerge un racconto che mescola hard science fiction, tensione emotiva e un forte tema di amicizia oltre i confini dell’umanità, elementi che hanno reso il romanzo di Andy Weir un successo globale. L’ultima missione: Project Hail Mary, distribuito da Sony Pictures, si preannuncia come uno degli eventi sci-fi più attesi del prossimo anno.