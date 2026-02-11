Corriere dello Sport.it
"Cime Tempestose", arriva in sala la visione di Emerald Fennell

"Cime Tempestose", arriva in sala la visione di Emerald Fennell

La regista premio Oscar racconta la sua versione del romanzo di Emily Bronte con Margot Robbie e Jacob Elordi
2 min

Da Warner Bros. Pictures e dall’acclamata regista Emerald Fennell, vincitrice di Oscar® e BAFTA, arriva "Cime Tempestose", con la candidata all’Oscar® e al BAFTA Margot Robbie e il candidato al BAFTA Jacob Elordi. 

Come si legge nella recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it, Fennell depura il romanzo fino a lasciare soltanto "Cathy e Heathcliff. Tutto il resto – la coralità, le generazioni, la brutalità sociale, l’odio che si trasmette come una malattia – viene sacrificato per costruire una narrazione binaria, centrata esclusivamente sul legame sentimentale tra i due protagonisti."

Il film è interpretato anche dalla candidata all’Oscar Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, dal vincitore del BAFTA Martin Clunes e da Ewan Mitchell. Emerald Fennell firma regia e sceneggiatura, basata sul celebre romanzo Cime Tempestose di Emily Brontë, e contribuisce alla produzione insieme a Josey McNamara (candidata all’Oscar® e vincitrice del BAFTA) e Margot Robbie. I candidati all’Oscar Tom Ackerley e Sara Desmond sono produttori esecutivi.

Il risultato è un film molto consapevole della sua natura, "una passerella glamour perfetta per un cinema da visione condivisa, un film pensato per far piangere e sospirare. Non è per tutti i gusti, e non vuole esserlo. Non cerca la complessità morale del romanzo, né la sua violenza simbolica. Cerca invece un pubblico preciso, un’estetica riconoscibile, una risposta emotiva immediata."

