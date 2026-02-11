"Cime Tempestose", arriva in sala la visione di Emerald Fennell

Da Warner Bros. Pictures e dall’acclamata regista Emerald Fennell, vincitrice di Oscar® e BAFTA, arriva "Cime Tempestose" , con la candidata all’Oscar® e al BAFTA Margot Robbie e il candidato al BAFTA Jacob Elordi.

Come si legge nella recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it, Fennell depura il romanzo fino a lasciare soltanto "Cathy e Heathcliff. Tutto il resto – la coralità, le generazioni, la brutalità sociale, l’odio che si trasmette come una malattia – viene sacrificato per costruire una narrazione binaria, centrata esclusivamente sul legame sentimentale tra i due protagonisti."

Il film è interpretato anche dalla candidata all’Oscar Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, dal vincitore del BAFTA Martin Clunes e da Ewan Mitchell. Emerald Fennell firma regia e sceneggiatura, basata sul celebre romanzo Cime Tempestose di Emily Brontë, e contribuisce alla produzione insieme a Josey McNamara (candidata all’Oscar® e vincitrice del BAFTA) e Margot Robbie. I candidati all’Oscar Tom Ackerley e Sara Desmond sono produttori esecutivi.

Il risultato è un film molto consapevole della sua natura, "una passerella glamour perfetta per un cinema da visione condivisa, un film pensato per far piangere e sospirare. Non è per tutti i gusti, e non vuole esserlo. Non cerca la complessità morale del romanzo, né la sua violenza simbolica. Cerca invece un pubblico preciso, un’estetica riconoscibile, una risposta emotiva immediata."