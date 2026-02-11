Pillion - Amore Senza Freni, Alexander Skarsgård seduce il cugino di Harry Potter

"Trai migliori esordi cinematografici del 2025" come lo definisce Adriano Ercolani nella sua recensione su Cinefilos.it , Pillion - Amore Senza Freni , arriva nelle sale italiane il 12 febbraio 2026, in tempo per un San Valentino atipico. La storia è quella di Colin ( Harry Melling ): "quando incontra in un pub il seducente biker Ray ( Alexander Skarsgård ), capisce di esserne attratto. L’altro lo trascina immediatamente in una storia di passione fatta principalmente di sottomissione, questione che Colin accetta di buon grado suscitando lo stupore e lo sdegno in particolar modo di sua madre, la quale avrebbe voluto per il figlio una normalissima relazione omosessuale ."

Dopo aver fatto innamorare pubblico e critica all’ultimo Festival di Cannes – dove ha vinto il premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura – ed essere stato presentato in anteprima italiana nella sezione Fuori Concorso al 43° Torino Film Festival, il film arriverà nei cinema italiani distribuito da I Wonder Pictures.

Liberamente ispirato al romanzo cult Box Hill dello scrittore britannico Adam Mars-Jones, il film racconta di Colin, trentenne timido e introverso, la cui vita è stravolta dall’incontro con Ray, fascinoso e carismatico leader di un gruppo di bikers che lo sceglie come suo sottomesso in una relazione BDSM intensa e totalizzante. Con ironia e leggerezza, Lighton mette in scena un'educazione sentimentale e sessuale atipica che porterà Colin ad affrontare un importante percorso di crescita personale e di scoperta di sé.

"Colin e Ray sono protagonisti di una storia d’amore che riesce ad andare oltre le convenzioni stabilite e raccontare - senza mirabilmente “spiegare” - una relazione che funziona per due persone senza che l’universo esterno debba necessariamente comprendere. Andrebbe benissimo anche soltanto accettarlo." Conclude Ercolani su Cinefilos.it, e quindi un film di cui sembra esserci ancora estremo bisogno.