Pillion - Amore Senza Freni, Alexander Skarsgård seduce il cugino di Harry Potter
"Trai migliori esordi cinematografici del 2025" come lo definisce Adriano Ercolani nella sua recensione su Cinefilos.it, Pillion - Amore Senza Freni, arriva nelle sale italiane il 12 febbraio 2026, in tempo per un San Valentino atipico. La storia è quella di Colin (Harry Melling): "quando incontra in un pub il seducente biker Ray (Alexander Skarsgård), capisce di esserne attratto. L’altro lo trascina immediatamente in una storia di passione fatta principalmente di sottomissione, questione che Colin accetta di buon grado suscitando lo stupore e lo sdegno in particolar modo di sua madre, la quale avrebbe voluto per il figlio una normalissima relazione omosessuale."
Dopo aver fatto innamorare pubblico e critica all’ultimo Festival di Cannes – dove ha vinto il premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura – ed essere stato presentato in anteprima italiana nella sezione Fuori Concorso al 43° Torino Film Festival, il film arriverà nei cinema italiani distribuito da I Wonder Pictures.
Liberamente ispirato al romanzo cult Box Hill dello scrittore britannico Adam Mars-Jones, il film racconta di Colin, trentenne timido e introverso, la cui vita è stravolta dall’incontro con Ray, fascinoso e carismatico leader di un gruppo di bikers che lo sceglie come suo sottomesso in una relazione BDSM intensa e totalizzante. Con ironia e leggerezza, Lighton mette in scena un'educazione sentimentale e sessuale atipica che porterà Colin ad affrontare un importante percorso di crescita personale e di scoperta di sé.
"Colin e Ray sono protagonisti di una storia d’amore che riesce ad andare oltre le convenzioni stabilite e raccontare - senza mirabilmente “spiegare” - una relazione che funziona per due persone senza che l’universo esterno debba necessariamente comprendere. Andrebbe benissimo anche soltanto accettarlo." Conclude Ercolani su Cinefilos.it, e quindi un film di cui sembra esserci ancora estremo bisogno.