Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Crime 101 – La strada del crimine, dal 12 febbraio al cinema

Crime 101 – La strada del crimine, dal 12 febbraio al cinema

Il film vede recitare insieme Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Halle Berry.
2 min

Eagle Pictures porta al cinema l’avvincente ed elegante thriller Crime 101 - La Strada del Crimine, un thriller, come scrive Camilla Tettoni nella recensione per Cinefilos.it "solido, asciutto, che si muove lungo coordinate classiche – la caccia all’uomo, il confronto tra poliziotto e criminale –, ma lo fa contaminando il racconto con una riflessione più ampia sull’identità e sulla somiglianza tra opposti."

Il film racconta la storia di Davis (Chris Hemsworth), un ladro sfuggente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi.  Davis sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera — quello che spera possa essere l’ultimo — quando il suo cammino si incrocia con quello di Sharon (Halle Berry), una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare, e di Orman (Barry Keoghan), un rivale dai metodi molto più pericolosi. Con l’avvicinarsi del furto multimilionario, l’inarrestabile tenente Lubesnik (Mark Ruffalo) si avvicina alla verità, facendo crescere la tensione e rendendo sempre più sottile il confine tra cacciatore e preda. Ognuno dei protagonisti dovrà confrontarsi con il prezzo delle proprie scelte — e con la consapevolezza di essere ormai oltre il punto di non ritorno. Crime 101 - La Strada del Crimine è scritto e diretto da Bart Layton (American Animals, L'impostore - The Imposter).

Il cast del film è formato da superstar del cinema hollywoodiano: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS