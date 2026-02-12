Goat - sogna in grande, il basket al cinema in un mondo di animali

Dagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, GOAT: Sogna in grande è una commedia d’azione originale firmata Sony Pictures Animation, ambientata in un mondo interamente popolato da animali. Ma se pensate che si tratti di qualcosa di già visto, resterete sorpresi. Come scrive Chiara Guida nella sua recensione su Cinefilos.it , "negli ultimi anni l’animazione cinematografica ha vissuto una fase di evidente stabilizzazione stilistica. Una volta che una soluzione visiva diventa dominante, il rischio è quello dell’appiattimento: immagini impeccabili dal punto di vista tecnico, ma prive di autentico stupore. GOAT: Sogna in grande arriva proprio in questo scenario e riesce a fare ciò che oggi è sempre più raro: sorprendere davvero , riaffermando la capacità di SONY di imporsi come riferimento assoluto nel settore dell’animazione digitale, dopo i fasti isolati dello Spider-Verse."

Prodotto dal campione NBA Stephen Curry, il film è diretto dal regista candidato agli Emmy Tyree Dillihay (Bob’s Burgers) e dal co-regista Adam Rosette (Orion e il Buio) sarà nelle sale italiane da domani, giovedì 12 febbraio distribuito da Eagle Pictures.

Alessandro Florenzi, Beatrice Arnera e Pierluigi Pardo sono le voci italiane del film. Alessandro Florenzi è l'iperattivo pipistrello Rusty, un divertente personaggio che commenta in coppia all'anziano bue di nome Chuck — Pierluigi Pardo — ogni partita della lega professionistica di “ruggiball”, uno sport ad alto tasso di adrenalina, dominato dagli animali più veloci e feroci del pianeta. Beatrice Arnera è lo struzzo Olivia Burke, amatissima giocatrice dei Vineland Thorns, dallo stile di gioco grintoso e dalla forte presenza sui social