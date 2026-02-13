Dracula - L’amore perduto, il film di Luc Besson arriva in prima TV su Sky Cinema

Sky Cinema porta in prima TV Dracula – L’amore perduto , la visionaria reinterpretazione del mito vampirico firmata da Luc Besson , in onda lunedì 16 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K. Il film, presentato in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, ha conquistato pubblico e critica, imponendosi come uno dei titoli più discussi e apprezzati della stagione.

Secondo quanto scritto nella recensione di Cinefilos.it, si tratta di «Un Dracula dichiaratamente romantico che smussa il gotico fino a svuotarlo: qualche sequenza potente (Versailles, il convento), un protagonista generoso ma mai davvero ipnotico, Waltz in folle e un immaginario che ondeggia tra barocco e kitsch. Besson rinuncia al morso del vampiro senza trovare un cuore tragico all’altezza». Un giudizio che evidenzia l’ambizione dell’opera e il tentativo del regista francese di rileggere il mito con uno sguardo più emotivo che horror.

Una rilettura epica e romantica del mito

Ambientato nelle nebbie della Transilvania del XV secolo, il film racconta la storia del principe Vladimir, interpretato da Caleb Landry Jones, che dopo la tragica morte della moglie rinnega Dio e abbraccia l’eterna dannazione trasformandosi in vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino nella disperata ricerca dell’amore perduto.

Accanto a lui, Matilda De Angelis interpreta Maria, vampira affascinante e imprevedibile, mentre Christoph Waltz dà vita a un misterioso prete. Un racconto che mescola passione, orrore e redenzione, segnando il ritorno di Besson a un cinema epico e dichiaratamente romantico.

Dracula – L’amore perduto sarà disponibile su Sky anche on demand in 4K. Per i clienti Sky da più di tre anni, grazie al programma Sky Extra, il film sarà visibile in anteprima con Primissime.