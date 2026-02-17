Scream 7, online il trailer ufficiale: ritorna Ghostface dal 25 febbraio al cinema
È online il trailer ufficiale di Scream 7, il nuovo capitolo della celebre saga horror diretto da Kevin Williamson. Il film arriverà nelle sale italiane dal 25 febbraio distribuito da Eagle Pictures.
Nel cast tornano due volti simbolo della saga, Neve Campbell e Courteney Cox, affiancate da una nuova generazione di protagonisti: Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.
Prodotto da William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein, il film è basato sui personaggi creati da Kevin Williamson. Il soggetto è firmato da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Williamson insieme a Busick. Il trailer anticipa un nuovo capitolo ad alta tensione, tra ritorni iconici e una rinnovata scia di sangue firmata Ghostface.