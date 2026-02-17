Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Scream 7, online il trailer ufficiale: ritorna Ghostface dal 25 febbraio al cinema

Scream 7, online il trailer ufficiale: ritorna Ghostface dal 25 febbraio al cinema

2 min

È online il trailer ufficiale di Scream 7, il nuovo capitolo della celebre saga horror diretto da Kevin Williamson. Il film arriverà nelle sale italiane dal 25 febbraio distribuito da Eagle Pictures.

Nel cast tornano due volti simbolo della saga, Neve Campbell e Courteney Cox, affiancate da una nuova generazione di protagonisti: Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

Prodotto da William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein, il film è basato sui personaggi creati da Kevin Williamson. Il soggetto è firmato da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Williamson insieme a Busick. Il trailer anticipa un nuovo capitolo ad alta tensione, tra ritorni iconici e una rinnovata scia di sangue firmata Ghostface.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS