Scream 7, online il trailer ufficiale: ritorna Ghostface dal 25 febbraio al cinema

Nel cast tornano due volti simbolo della saga, Neve Campbell e Courteney Cox, affiancate da una nuova generazione di protagonisti: Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

Prodotto da William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein, il film è basato sui personaggi creati da Kevin Williamson. Il soggetto è firmato da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Williamson insieme a Busick. Il trailer anticipa un nuovo capitolo ad alta tensione, tra ritorni iconici e una rinnovata scia di sangue firmata Ghostface.