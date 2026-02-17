Un'esperienza al limite sul set di Send Help: parlano i protagonisti

Rachel McAdams e Dylan O’Brien guidano il cast di Send Help , il nuovo film diretto da Sam Raimi . Survival thriller con venature di comicità horror, il film segna il ritorno di Raimi a un territorio narrativo che mescola tensione, ironia e improvvisi scarti verso l’oscurità. Accanto ai due protagonisti, il progetto può contare su una squadra consolidata: la sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, le musiche originali sono di Danny Elfman, mentre la produzione è affidata allo stesso Raimi insieme a Zainab Azizi, con JJ Hook come produttore esecutivo.

Intervistati da Chiara Guida di Cinefilos.it, i due attori hanno raccontato la loro esperienza al limite sul set australiano e thailandese del film.

Rachel McAdams, candidata all’Oscar, interpreta Linda, un personaggio che sin dalle prime battute appare affabile, quasi rassicurante, ma che nel corso del film rivela sfumature sempre più ambigue. L’attrice ha spiegato di aver lavorato fin dall’inizio su questa doppia natura: «Volevo che Linda fosse amabile, ma che avesse anche un elemento imbarazzante che potesse camminare in parallelo. Così che poi, man mano che la storia si sviluppava, c’era questa possibilità di oscillare tra la sanità mentale e la follia, villain contro eroe».

Uno dei temi chiave del film è riassunto in una battuta destinata a restare: “Mai confondere la gentilezza per debolezza”. McAdams racconta di aver amato pronunciarla, mentre Dylan O’Brien ricorda con ironia il contesto in cui è stata girata la scena: «Mentre io ero a terra nella sabbia!». Al di là dell’aneddoto, per l’attore il cuore del film risiede proprio nelle dinamiche di potere. «Le dinamiche nel luogo di lavoro sono universali e reali», osserva, «ma il film le estremizza nel modo che avete visto».

Dylan O’Brien si dice attratto da storie capaci di portare situazioni quotidiane verso esiti imprevedibili. «Il film si muove in territori talmente diversi, tocca temi talmente diffusi che è difficile da prevedere. Da spettatore sono fan di questo tipo di storie; da attore adoro metterle in scena perché si aprono davvero tantissime strade per le interpretazioni». Il suo personaggio attraversa un arco narrativo che parte da una dimensione realistica per spingersi verso un’escalation sempre più estrema, pur restando ancorato a una coerenza emotiva.