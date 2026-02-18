The Mummy: online il nuovo trailer del film di Lee Cronin
Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, è stato diffuso online il nuovo trailer di La Mummia (The Mummy), il reboot horror diretto da Lee Cronin che riporta sul grande schermo uno dei mostri più iconici della tradizione cinematografica.
Il progetto, prodotto da Universal Pictures, punta a un rilancio radicale del mito, abbandonando le atmosfere avventurose degli anni Duemila per abbracciare un horror più cupo, psicologico e disturbante. Il trailer mostra un’impostazione visiva claustrofobica, dominata da ambientazioni sotterranee, rituali antichi e una tensione costante che cresce scena dopo scena.
Un horror più oscuro e viscerale
Le prime immagini suggeriscono che la nuova Mummia non sarà solo una creatura fisica, ma una presenza capace di insinuarsi nella mente dei protagonisti. Il film sembra seguire un gruppo di studiosi coinvolti in uno scavo archeologico che porta alla luce un sarcofago sigillato da millenni. Da quel momento, eventi inspiegabili e violenti iniziano a moltiplicarsi.
Il tono appare nettamente più vicino all’horror contemporaneo che al blockbuster d’azione. Cronin, già apprezzato per il suo lavoro nel genere, sembra voler riportare il personaggio alle sue radici più gotiche e sacrali, restituendogli una dimensione maledetta e profondamente inquietante.