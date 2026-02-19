Il filo del ricatto - Dead's Man Wire di Gus Van Sant arriva al cinema

Dopo il grande successo di critica e di pubblico alla scorsa Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia dove è stato presentato Fuori Concorso, Il filo del ricatto - Dead's Man Wire arriva al cinema distribuito da BIM. Come si legge nella recensione di Agnese Albertini su Cinefilos.it , "Gus Van Sant confeziona un'ora e quaranta di pura follia in cui la superiorità narcisistica del protagonista si ri vela direttamente proporzionale al favore del pubblico, che rivede nella sfida estrema di quest'uomo il grido emancipatorio dei "perdenti", da intendersi nel senso della gente che ha perso, a cui è stato tolto tutto."

Il filo del ricatto - Dead's Man Wire è tratto da un episodio di cronaca realmente accaduto nel 1977, un sequestro con ostaggio le cui trattative - trasmesse in diretta tv - hanno tenuto con il fiato sospeso gli americani per 63 ore. Van Sant dirige da una sceneggiatura di Austin Kolodney, interpretato da Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Cary Elwes, Myha'la, con Colman Domingo e Al Pacino.

La chiave utilizzata dal regista è far sentire Tony, il protagonista interpretato da Skarsgård, "che ha un pubblico e infatti l'uomo chiederà una conferenza stampa in diretta nazionale. Bill Skarsgård ruba la scena nei panni di Tony, un mattatore fin troppo consapevole di quello che gli è accaduto, ma non altrettanto delle possibili ripercussioni. L'attore di origine svedese, non a caso, è avvezzo a ruoli peculiari e con accenno di follia (lo ricordiamo come Pennywise in IT e, più recentemente, nei panni del conte Orlok in Nosferatu di Robert Eggers)."

Van Sant riesce a restitiure la compassione verso un uomo che seppure con metodi poco ortodossi, esprime un disagio del tutto comprensibile e condivisibile.