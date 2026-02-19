Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
I parenti in affitto di Rental Family arrivano al cinema, con Brendan Fraser

Diretto da Hikari, il film segna il ritorno sul grande schermo dell'attore dopo il premio Oscar per The Whale.
Rental Family - Nelle Vite degli Altri, il film Searchlight Pictures diretto da HIKARI e interpretato da Brendan Fraser è nelle sale italiane distribuito da Walt Disney. Il film, come si legge nella recensione di Gianmaria Cataldo di Cinefilos.it "si basa su una realtà ampiamente diffusa ormai da decenni e che dice molto su certe derive dell’umanità sviluppatesi in questo tempo."

 

Ambientato nella Tokyo dei giorni nostri, Rental Family - Nelle Vite degli Altri segue le vicende di un attore americano (Brendan Fraser) che fatica a trovare uno scopo nella vita fino a quando non ottiene un lavoro insolito: lavorare per un’agenzia giapponese di “famiglie a noleggio”, dove interpreta ruoli diversi per persone sconosciute. Man mano che si immerge nel mondo dei suoi clienti, inizia a stringere legami autentici che confondono i confini tra performance e realtà. Affrontando le complessità morali del suo lavoro, ritrova uno scopo e un senso di appartenenza scoprendo la bellezza dei legami umani.

"Attraverso gli occhi grandi e curiosi di Fraser - scrive Cataldo - andiamo alla scoperta di questa realtà tanto assurda quanto ormai radicata nel reale. Una realtà germogliata sul fertile terreno della crescente solitudine e fattasi largo tra un sempre crescente numero di persone che non riesce ad interesse veri legami umani o ad accettare il proprio posto nel mondo. Per fare un altro accostamento cinematografico, Phillip è ciò che l’OS1 Samantha è in Lei di Spike Jonze. Fortunatamente, qui il surrogato è ancora umano, cosa che permette la formazione di legami che si potrebbe ancora definire più autentici."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

