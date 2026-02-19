Toy Story 5: trailer ufficiali, Buzz e Woody contro il tablet Lilypad

Nel nuovo capitolo, Buzz Lightyear, Woody, Jessie e il resto della banda si trovano ad affrontare un nemico inaspettato: un tablet di ultima generazione chiamato Lilypad, convinto di sapere cosa sia meglio per Bonnie. Il conflitto non è solo tra giocattoli, ma tra immaginazione e tecnologia, tra il gioco tradizionale e i dispositivi digitali che oggi dominano l’infanzia.

Il trailer mostra anche l’atteso ricongiungimento tra Woody e Buzz, dopo la scelta del cowboy di lasciare il gruppo alla fine di Toy Story 4 per aiutare i giocattoli smarriti. Ora, di fronte a una minaccia che potrebbe cambiare per sempre il modo di giocare, servirà l’aiuto di tutti, tra volti storici e nuovi personaggi pronti a entrare nell’universo Pixar.

video</a> player" width="560">

Regia, produzione e colonna sonora

Il film è diretto dal premio Oscar Andrew Stanton, già autore di capolavori come WALL•E, Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory. La co-regia è affidata a Kenna Harris (Ciao Alberto), mentre la produzione è curata da Lindsey Collins (Red, WALL•E, Alla ricerca di Dory). A firmare la colonna sonora torna il premio Oscar Randy Newman, alla sua quinta collaborazione con la saga Toy Story, un ritorno che garantisce continuità emotiva e musicale a uno dei franchise più amati di sempre.

Con uno slogan che suona come una dichiarazione d’intenti – “I tempi cambiano, gli amici restano per sempre” – Toy Story 5 sembra pronto a raccontare una storia capace di parlare alle nuove generazioni senza tradire lo spirito originale della serie. L’appuntamento è fissato per giugno 2026 nelle sale italiane.