Da lunedì in prima TV su Sky Cinema The Life of Chuck di Mike Flanagan

Arriva in prima TV su Sky Cinema The Life of Chuck , scritto e diretto da Mike Flanagan e tratto da un racconto di Stephen King. Il film andrà in onda lunedì 23 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema, in streaming su NOW e sarà disponibile on demand. Vincitore del Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival, il lungometraggio si muove tra dramma e suggestioni fantastiche, confermando la cifra autoriale di Flanagan.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Ogni spettatore può riflettervi dentro il proprio significato, le proprie emozioni, i propri ricordi». Una chiave di lettura che sottolinea la natura intima e universale del racconto, capace di parlare a ciascuno in modo personale.

Protagonista è Charles Krantz, interpretato da Tom Hiddleston: un uomo apparentemente ordinario la cui esistenza viene raccontata attraverso tre capitoli distinti ma complementari. La struttura narrativa, originale e frammentata, ricompone relazioni, scelte e paure fino a restituire il ritratto completo di un individuo e del suo posto nel mondo. Accanto a Hiddleston, un cast di primo piano con Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill.

Con The Life of Chuck, Flanagan si allontana dall’horror più esplicito che lo ha reso celebre per firmare un’opera luminosa e malinconica, che riflette sul tempo, sulla memoria e sul peso delle scelte. Una storia che celebra la vita attraverso i suoi momenti più fragili e significativi.

The Life of Chuck andrà in onda lunedì 23 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW. Per i clienti Sky da oltre tre anni, grazie a Sky Extra, il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.