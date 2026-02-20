Arriva in prima TV su Sky Cinema The Life of Chuck, scritto e diretto da Mike Flanagan e tratto da un racconto di Stephen King. Il film andrà in onda lunedì 23 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema, in streaming su NOW e sarà disponibile on demand. Vincitore del Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival, il lungometraggio si muove tra dramma e suggestioni fantastiche, confermando la cifra autoriale di Flanagan.
Da lunedì in prima TV su Sky Cinema The Life of Chuck di Mike Flanagan
Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Ogni spettatore può riflettervi dentro il proprio significato, le proprie emozioni, i propri ricordi». Una chiave di lettura che sottolinea la natura intima e universale del racconto, capace di parlare a ciascuno in modo personale.
Protagonista è Charles Krantz, interpretato da Tom Hiddleston: un uomo apparentemente ordinario la cui esistenza viene raccontata attraverso tre capitoli distinti ma complementari. La struttura narrativa, originale e frammentata, ricompone relazioni, scelte e paure fino a restituire il ritratto completo di un individuo e del suo posto nel mondo. Accanto a Hiddleston, un cast di primo piano con Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill.
Con The Life of Chuck, Flanagan si allontana dall’horror più esplicito che lo ha reso celebre per firmare un’opera luminosa e malinconica, che riflette sul tempo, sulla memoria e sul peso delle scelte. Una storia che celebra la vita attraverso i suoi momenti più fragili e significativi.
The Life of Chuck andrà in onda lunedì 23 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW. Per i clienti Sky da oltre tre anni, grazie a Sky Extra, il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.