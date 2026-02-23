Corriere dello Sport.it
Il Maestro, Favino torna al tennis: il film a Pasqua su Sky Cinema

Il 5 aprile, nel giorno di Pasqua, Sky Cinema porta in prima TV Il Maestro, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano. Dopo il passaggio in sala e la presentazione Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, il film arriva direttamente su Sky Cinema e in streaming su NOW. Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, che ha recensito il film in anteprima, “Il Maestro è una commedia agrodolce che racconta l’estate come un campo di battaglia emotivo, dove il talento si misura con le fragilità e il successo con le proprie ombre”.

Ambientato alla fine degli anni Ottanta, il film ruota attorno all’incontro tra il tredicenne Felice e Raul Gatti, ex campione di tennis dal passato irrisolto e dal carisma imprevedibile. Affidato al “Maestro” per affrontare i tornei nazionali, il ragazzo intraprende un percorso che va oltre la dimensione sportiva: tra allenamenti sotto il sole, sconfitte, bugie e fughe improvvisate lungo la costa italiana, nasce un rapporto destinato a cambiare entrambi. Il tennis diventa così metafora di crescita, disciplina e riscatto.

Prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, Sky e Playtime, Il Maestro rinnova il sodalizio artistico tra Andrea Di Stefano e Pierfrancesco Favino dopo L’ultima notte di Amore, consolidando un’intesa che qui si sposta dal noir urbano ai campi da tennis assolati di un’Italia sospesa tra nostalgia e sogni di gloria.

Accanto a Favino, nel ruolo di Raul Gatti, il cast comprende Tiziano Menichelli nei panni del giovane Felice, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti e il ritorno sulle scene di un’icona del cinema italiano degli anni Ottanta come Edwige Fenech.

Una storia di formazione che parla di mentori imperfetti, seconde possibilità e libertà, dove lo sport diventa terreno di confronto umano prima ancora che agonistico. Il Maestro arriva su Sky Cinema e NOW domenica 5 aprile, pronto a raccontare una di quelle estati che cambiano per sempre il modo di stare in campo — e nella vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

