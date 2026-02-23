Scream 7 conquista Roma: Ghostface illumina l’Acquario Romano in un evento immersivo

In attesa dell’uscita nelle sale il 25 febbraio 2026, Scream 7 ha acceso Roma con un evento immersivo ad alto tasso di suspense. Distribuito in Italia da Eagle Pictures e Paramount Pictures, il settimo capitolo del celebre franchise slasher ha trasformato per una notte l’Acquario Romano in un set a cielo aperto, coinvolgendo ospiti, stampa e creator in un’esperienza ispirata all’universo di Ghostface.

L’iniziativa, ideata e realizzata da QMI, ha reinterpretato uno dei luoghi più iconici della Capitale in chiave thriller contemporaneo. Protagonista assoluto della serata è stato il maestoso video mapping architetturale sulla facciata dell’edificio: la leggendaria maschera di Ghostface ha preso vita attraverso proiezioni spettacolari e animazioni 3D, avvolgendo la piazza in un racconto visivo immersivo e ad alto impatto emotivo. Un dialogo suggestivo tra architettura monumentale e immaginario horror che ha trasformato lo spazio urbano in una vera esperienza cinematografica condivisa.

All’interno dell’Acquario Romano l’atmosfera si è fatta ancora più intensa. Luci studiate, visual ispirati alla saga e suggestioni sonore legate alla colonna sonora del film hanno accompagnato un cocktail party tematico in cui ogni dettaglio – dal food & beverage all’allestimento – richiamava l’estetica iconica del franchise. Immancabile il photocall brandizzato, che ha amplificato la serata sui social grazie a contenuti live e condivisioni in tempo reale.

A sorprendere gli ospiti, la presenza di cosplayer di Ghostface che, muovendosi tra il pubblico, hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e imprevedibile, in perfetto stile Scream, tra tensione e ironia meta-cinematografica.

Diretto da Kevin Williamson, che firma anche la sceneggiatura insieme a Guy Busick, Scream 7 segna un ritorno potente alle radici della saga, riportando al centro tensione, meta-narrazione e colpi di scena. Basato sui personaggi creati da Williamson e su una storia di James Vanderbilt e Busick, il film punta a rinnovare il mito di Ghostface senza tradire lo spirito originale.

Nel cast figurano Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

Prodotto da Paramount Pictures e Spyglass Media Group, il film arriverà nelle sale italiane il 25 febbraio 2026, distribuito da Eagle Pictures. L’evento romano ha dimostrato quanto l’attesa sia già altissima: Ghostface è pronto a tornare, e questa volta ha già conquistato la Capitale.