martedì 24 febbraio 2026
Idoli - Fino all’ultima corsa, ecco il trailer ufficiale: il film sulla MotoGP arriva al cinema il 19 marzo© Warner Bros Italia

3 min

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, sono da oggi disponibili il trailer e il poster italiani di Idoli – Fino all’ultima corsa, il nuovo film diretto da Mat Whitecross e ambientato nel mondo del campionato mondiale di MotoGP™. La pellicola, con Claudio Santamaria, Óscar Casas e Ana Mena, arriverà nelle sale italiane il 19 marzo distribuita da Warner Bros. Pictures.

Il trailer anticipa un racconto ad alta tensione che unisce adrenalina, conflitti familiari e ambizione sportiva, sullo sfondo dei circuiti più iconici del Motomondiale. Al centro della storia c’è il rapporto complesso tra un padre e un figlio, manager e pilota, divisi da un passato doloroso e uniti dal sogno di tornare a vincere.

 

Idoli – Fino all’ultima corsa segue infatti la storia di Edu, giovane pilota aggressivo e talentuoso a cui nessuna squadra sembra voler dare fiducia. L’opportunità arriva quando una scuderia accetta di ingaggiarlo a patto che sia il padre Antonio, ex motociclista ritiratosi dopo un tragico incidente, ad allenarlo. Un percorso fatto di disciplina, sacrifici e rinunce – compreso l’amore – che il trailer mostra con immagini spettacolari in pista e momenti di forte intensità emotiva.

Le riprese si sono svolte tra Barcellona e Valencia, oltre che su alcuni dei circuiti ufficiali della MotoGP, tra cui Misano e il Circuito delle Americhe di Austin. Un contesto che promette grande realismo e sequenze ad alto tasso di spettacolarità.

Con il debutto del trailer, cresce dunque l’attesa per un film che punta a conquistare sia gli appassionati di motori sia il grande pubblico, mescolando sport, dramma familiare e seconde possibilità. L’appuntamento è fissato al 19 marzo, quando Idoli – Fino all’ultima corsa sfreccerà nelle sale italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

