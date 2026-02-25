L’illusione perfetta – Now You See Me, Now You Don’t arriva in prima TV su Sky Cinema e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't , il nuovo capitolo della saga action dedicata ai celebri illusionisti fuorilegge, da domani, giovedì 26 febbraio, disponibile on demand su Sky Cinema e NOW. Il film arriverà in prima serata lunedì 2 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, riportando sullo schermo il fascino dei “Quattro Cavalieri” tra colpi di scena e numeri spettacolari.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it sul film, «la saga trova nuova energia puntando tutto sul ritmo e sulla costruzione del colpo, trasformando ogni sequenza in un numero di magia cinematografica dove lo spettatore è parte integrante dell’inganno». Un capitolo che rilancia l’idea del furto come spettacolo totale, giocando con la percezione e con il piacere della sorpresa.

Il ritorno dei Quattro Cavalieri tra spettacolo e tecnologia

Dopo il successo di Now You See Me - I maghi del crimine e Now You See Me 2, entrambi disponibili su Sky Cinema, tornano i leggendari Cavalieri in un’avventura ancora più ambiziosa. Alla regia troviamo Ruben Fleischer, che amplia l’universo narrativo della saga con nuove dinamiche, maggiore tensione e un impianto visivo costruito su inseguimenti mozzafiato e illusioni sempre più sofisticate.

Nel cast rivediamo Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, affiancati da nuovi ingressi che arricchiscono l’universo dei Cavalieri. Torna anche Morgan Freeman nel ruolo chiave di Thaddeus Bradley, figura centrale in un intreccio che mescola manipolazione mediatica, tecnologia e grandi colpi orchestrati nei minimi dettagli.

Tra giochi di prestigio sempre più audaci e una sfida che supera i confini del semplice spettacolo, L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't costruisce un racconto brillante e ricco di sorprese. Il film alterna tensione e ironia, ribaltando continuamente le prospettive e ricordando allo spettatore che, nel mondo dei Cavalieri, nulla è mai davvero come sembra.