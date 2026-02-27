Scream 7 arriva in sala con il ritorno della vecchia guardia!
Dopo la parentesi newyorkese con Melissa Barrera e Jenna Ortega, Scream 7 torna alle origini, con Courteney Cox e Neve Campbell, ma soprattutto su quella di Kevin Williamson, creatore dell'originale e per la prima volta dietro la macchina da presa come regista. In una saga così lunga con un codice narrativo così solido, basta rispondere a poche necessità per avere successo, ed è quello che sembra fare Scream 7, pur guardando al presente con occhi attento. Secondo la recensione di Mattia Pasquini su Cinefilos.it, il film espone "un gioco che conosciamo, quello di insinuare dubbi e alternare (false) certezze, ma stavolta la - piuttosto superficiale e 'obbligata' - citazione della tanto di moda 'AI' apre le porte a un discorso più ampio su una delle ansie contemporanee più discusse: la manipolabilità dei fatti."
Ma Scream 7 racconta anche un orrore che non per forza si fa mostro, almeno non nel senso classico del termine, e si avventura in dinamiche familiari in cui il passaggio del testimone è solo uno dei temi che la storia affronta. Sempre nella recensione di Pasquini si legge: "Ma più delle 'presenze' che perseguitano la vittima di turno, al centro di tutto ci sono i fantasmi del passato, i traumi irrisolti di Sidney. Per una volta, il rapporto madre-figlia introduce un livello psicologico che forse è il vero plus del film, tanto più all'interno di una saga alla quale sono sempre state richieste principalmente coerenza interna e continuità, con buona pace di verosimiglianza ed equilibrio."
Insieme a Campbel e a Cox, il cast, completo di vittime imprescindibili, è formato da Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.
Scream 7 è al cinema dal 25 febbraio distribuito da Eagle Pictures.