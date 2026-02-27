Scream 7 arriva in sala con il ritorno della vecchia guardia!

Dopo la parentesi newyorkese con Melissa Barrera e Jenna Ortega, Scream 7 torna alle origini, con Courteney Cox e Neve Campbell , ma soprattutto su quella di Kevin Williamson , creatore dell'originale e per la prima volta dietro la macchina da presa come regista. In una saga così lunga con un codice narrativo così solido, basta rispondere a poche necessità per avere successo, ed è quello che sembra fare Scream 7, pur guardando al presente con occhi attento. Secondo la recensione di Mattia Pasquini su Cinefilos.it , il film espone "un gioco che conosciamo, quello di insinuare dubbi e alternare (false) certezze, ma stavolta la - piuttosto superficiale e 'obbligata' - citazione della tanto di moda 'AI' apre le porte a un discorso più ampio su una delle ansie contemporanee più discusse: la manipolabilità dei fatti."

Ma Scream 7 racconta anche un orrore che non per forza si fa mostro, almeno non nel senso classico del termine, e si avventura in dinamiche familiari in cui il passaggio del testimone è solo uno dei temi che la storia affronta. Sempre nella recensione di Pasquini si legge: "Ma più delle 'presenze' che perseguitano la vittima di turno, al centro di tutto ci sono i fantasmi del passato, i traumi irrisolti di Sidney. Per una volta, il rapporto madre-figlia introduce un livello psicologico che forse è il vero plus del film, tanto più all'interno di una saga alla quale sono sempre state richieste principalmente coerenza interna e continuità, con buona pace di verosimiglianza ed equilibrio."

Insieme a Campbel e a Cox, il cast, completo di vittime imprescindibili, è formato da Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

Scream 7 è al cinema dal 25 febbraio distribuito da Eagle Pictures.