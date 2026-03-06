Se solo Potessi ti prenderei a calci con Rose Byrne arriva al cinema

Scritto e diretto da Mary Bronstein , Se solo Potessi ti prenderei a calci è un film personale e visionario che indaga il momento in cui le responsabilità della vita si accumulano fino a rendere necessario ridefinire il proprio equilibrio.

Come si legge nella recensione di Gianmaria Cataldo su Cinefilos.it, "L’idea per il film, generatasi a partire da esperienze personali e passato attraverso una lunga gestazione, offre infatti un posto privilegiato per assistere alla crisi e alle difficoltà di una madre costretta a fare i conti con difficoltà che si potrebbero definire sovrumane. Interpretata da Rose Byrne, premiata a Berlino per la sua performance, la protagonista è infatti chiamata a dimostrare un istinto materno spinto ai limiti del tollerabile per via dela malattia della figlia e la difficoltà nel gestirla. Ma c’è un momento in cui si può venire meno a tutto questo?"

Protagonista è Linda, terapeuta e madre che cerca di tenere insieme la propria esistenza mentre affronta la misteriosa malattia della figlia, un marito assente, una paziente scomparsa e un rapporto sempre più conflittuale con il proprio psicologo. Le difficoltà si intrecciano trascinando lo spettatore in un percorso emotivo instabile ma profondamente umano. Dopo aver conquistato pubblico e critica tra Cannes e Berlino ed essere stato presentato in anteprima italiana nella sezione Best of alla 20ª Festa del Cinema di Roma, Se solo Potessi ti prenderei a calci (If I Had Legs I’d Kick You) arriva nelle sale italiane dal 5 marzo distribuito da I Wonder Pictures.