Jumpers - Un Salto tra gli Animali è il 30° film della Pixar Animation

Per il suo 30° lungometraggio, Pixar Animation ha dato di nuovo sfogo (finalmente) alla creatività della sua squadra creativa, portando in sala dal 5 marzo, Jumpers - Un Salto tra gli Animali, diretto da Daniel Chong (We Bare Bears: Siamo solo orsi), prodotto da Nicole Paradis Grindle (Gli Incredibili 2), entrambi a Roma per presentare il film, confezionando, secondo quanto riporta la recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it, "un’opera che ricorda quella che un tempo era una vocazione per lo studio di reinventare continuamente il linguaggio dell’animazione mainstream."