Jumpers - Un Salto tra gli Animali è il 30° film della Pixar Animation
Per il suo 30° lungometraggio, Pixar Animation ha dato di nuovo sfogo (finalmente) alla creatività della sua squadra creativa, portando in sala dal 5 marzo, Jumpers - Un Salto tra gli Animali, diretto da Daniel Chong (We Bare Bears: Siamo solo orsi), prodotto da Nicole Paradis Grindle (Gli Incredibili 2), entrambi a Roma per presentare il film, confezionando, secondo quanto riporta la recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it, "un’opera che ricorda quella che un tempo era una vocazione per lo studio di reinventare continuamente il linguaggio dell’animazione mainstream."
Nel film, l'amante degli animali Mabel (voce di Tecla Insolia) coglie l’occasione di usare una nuova tecnologia per “trasferire” la sua coscienza in un castoro robotico realistico e comunicare direttamente con gli animali. Mentre scopre misteri nel mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione, Mabel stringe amicizia con il carismatico castoro Re George (voce di Giorgio Panariello) e deve riunire l'intero regno animale per affrontare una grave e imminente minaccia umana: il sindaco Jerry Generazzo (voce di Francesco Prando).