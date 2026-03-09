Ryan Gosling nello spazio: ecco il trailer de L’ultima missione: Project Hail Mary

È stato diffuso il nuovo trailer ufficiale de L’ultima missione: Project Hail Mary, il film di fantascienza diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller, già autori del successo animato Spider-Man – Un nuovo universo. Come anticipato da Cinefilos.it , la pellicola vede protagonisti due interpreti molto apprezzati dal pubblico e dalla critica: Ryan Gosling, candidato all’Oscar per La La Land e protagonista di Barbie, e Sandra Hüller, nominata all’Academy Award per Anatomia di una caduta e La zona d’interesse.

Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Project Hail Mary scritto da Andy Weir, autore del bestseller The Martian, già portato sul grande schermo con successo da Ridley Scott. Nel cast figurano anche Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. – Intelligenza artificiale) e Milana Vayntrub (Werewolves Within). La distribuzione italiana è affidata a Eagle Pictures, con l’uscita nelle sale prevista per giovedì 19 marzo.

La storia segue Ryland Grace, insegnante di scienze interpretato da Ryan Gosling, che si risveglia improvvisamente a bordo di un’astronave lontana anni luce dalla Terra, senza ricordare chi sia né come sia arrivato lì. Con il passare del tempo la memoria torna lentamente, rivelando il vero motivo della sua missione: trovare una soluzione a una misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole e che minaccia l’esistenza della vita sul nostro pianeta.

Per riuscire nella sua impresa, Grace dovrà affidarsi alle sue conoscenze scientifiche e alla capacità di trovare soluzioni creative a problemi apparentemente impossibili. Nel corso della missione, però, scoprirà anche di non essere completamente solo nello spazio: un incontro inatteso cambierà il modo in cui affronta la sfida più importante della sua vita.

Con il mix di avventura spaziale, tensione scientifica e rapporti umani al centro della storia, L’ultima missione: Project Hail Mary si presenta come uno dei titoli di fantascienza più attesi della prossima stagione cinematografica. Il film arriverà nelle sale italiane il 19 marzo, distribuito da Eagle Pictures.