Osgood Perkins torna al cinema con Keeper - L'Eletta

Il film vede Tatiana Maslany tornare al genere horror
1 min

Diretto da Osgood Perkins e interpretato da Tatiana Maslany, Keeper - L'Eletta, un horror che è molto più di quello che sembra, una storia che, come scrive Mattia Pasquini nella sua recensione su Cinefilos.it, "svela un interessante e suggestivo ibrido dal DNA che vediamo mutare sotto i nostri occhi".

In una baita isolata, Liz e Malcolm si godono il loro weekend fuori porta. Ma presenze inquietanti e un legame oscuro con la foresta iniziano a emergere. Le visioni si moltiplicano, la realtà vacilla e il rifugio si trasforma in un incubo di manipolazione, destino e mostruosa eredità.

Il film arriva nelle sale italiane il 12 marzo al cinema distribuito da Be Water in collaborazione con Medusa Film. Dopo il successo mondiale di Longlegs e l’acclamato adattamento di The Monkey, il nuovo viaggio nel male di Osgood Perkins con Tatiana Maslany e Rossif Sutherland.

