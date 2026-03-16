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Gli Oscar arrivano su Sky e NOW: tutti i film premiati già disponibili

Gli Oscar arrivano su Sky e NOW: tutti i film premiati già disponibili

4 min

Dopo la notte della 98ª edizione degli Oscar, alcuni dei film premiati sono già disponibili su Sky e NOW, tra prime visioni, on demand e titoli acquistabili su Primafila. Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, diversi protagonisti della recente edizione degli Academy Awards sono già entrati nel catalogo della piattaforma, permettendo al pubblico di recuperare alcune delle opere più celebrate dell’anno.

Tra i titoli già disponibili su Sky Cinema e NOW c’è I Peccatori, vincitore di quattro premi Oscar: Miglior Attore Protagonista a Michael B. Jordan, Miglior Sceneggiatura Originale a Ryan Coogler, oltre ai riconoscimenti per Miglior Colonna Sonora e Miglior Fotografia. Il film è già disponibile on demand e andrà in onda questa sera su Sky Cinema Stories alle 23:05.

Sempre su Sky Cinema e NOW arriverà nel mese di maggio anche Sentimental Value, premiato con l’Oscar per Miglior Film Internazionale, uno dei titoli più apprezzati dalla critica nella stagione dei premi.

Il grande trionfatore della serata degli Oscar è stato però Una battaglia dopo l’altra, già disponibile su Sky Primafila. Il film ha conquistato sei statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia a Paul Thomas Anderson, oltre a Miglior Attore Non Protagonista a Sean Penn, Miglior Sceneggiatura Non Originale allo stesso Anderson, Miglior Montaggio e Miglior Casting.

Sempre su Sky Primafila è disponibile anche Weapons, premiato con l’Oscar per Miglior Attrice Non Protagonista ad Amy Madigan.

Arriverà invece il 23 marzo su Sky Primafila Hamnet – Nel nome del figlio, il film che ha regalato l’Oscar per Miglior Attrice Protagonista a Jessie Buckley.

Oltre ai titoli appena premiati, Sky Cinema e NOW hanno reso disponibile anche una collezione speciale dedicata agli Oscar, con numerosi film vincitori delle passate edizioni degli Academy Awards: una selezione che spazia dai successi più recenti ai grandi classici che hanno segnato la storia del cinema.

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