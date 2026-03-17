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Dune 3, trailer ufficiale: Paul Atreides torna e il finale si avvicina

Dune 3, trailer ufficiale: Paul Atreides torna e il finale si avvicina

3 min

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, è stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Dune: Parte 3, il capitolo conclusivo della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Il film, con protagonista Timothée Chalamet, prosegue la storia di Paul Atreides e mostra un’evoluzione più intensa e spettacolare rispetto ai precedenti capitoli.

Il trailer, diffuso da Warner Bros., offre un primo sguardo alle nuove atmosfere del film, anticipando scenari ancora più ampi e un tono più cupo. Tornano anche Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson e Josh Brolin, mentre tra le novità spiccano Robert Pattinson e Anya Taylor-Joy, pronti ad arricchire ulteriormente il cast.

Dune 3, uscita e attesa per il grande finale

Il film arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026 e rappresenta uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno. Il progetto chiuderà l’arco narrativo iniziato con i primi due film, ampliando ulteriormente l’universo creato da Frank Herbert.

Con una produzione ambiziosa e una fanbase globale sempre più ampia, Dune: Part 3 si prepara a essere uno dei titoli di punta della stagione cinematografica, pronto a dominare il box office e il dibattito tra gli appassionati.

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