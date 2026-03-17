Dune 3, trailer ufficiale: Paul Atreides torna e il finale si avvicina

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, è stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Dune: Parte 3, il capitolo conclusivo della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Il film, con protagonista Timothée Chalamet, prosegue la storia di Paul Atreides e mostra un’evoluzione più intensa e spettacolare rispetto ai precedenti capitoli.