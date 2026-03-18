Spider-Man: Brand New Day, trailer ufficiale svela il nuovo inizio di Peter Parker

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, è stato rilasciato il primo attesissimo trailer di Spider-Man: Brand New Day , il nuovo capitolo della saga con Tom Holland protagonista nei panni di Peter Parker. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton, arriverà al cinema il 29 luglio, prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Eagle Pictures. Nel cast, oltre a Holland, figurano Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

Il lancio del trailer è avvenuto con un evento globale senza precedenti: un passaggio simbolico del testimone durato 24 ore, che ha seguito l’alba lungo tutti i fusi orari del pianeta. Tom Holland ha dato il via all’iniziativa coinvolgendo fan da tutto il mondo, invitati a raccontare cosa rappresenta per loro Spider-Man, prima di svelare progressivamente frammenti esclusivi del trailer ufficiale. Anche l’Italia ha avuto il suo momento simbolico con Mattia Villardita, giovane volontario noto per portare sorrisi nei reparti pediatrici indossando il costume dell’Uomo Ragno.

Il film si colloca quattro anni dopo gli eventi di No Way Home e segna un nuovo punto di partenza per il personaggio. Peter Parker è ormai un adulto e vive in totale solitudine, dopo aver scelto di cancellarsi dalla memoria delle persone che ama. In una New York che non ricorda più chi sia, si dedica completamente alla lotta contro il crimine, diventando uno Spider-Man a tempo pieno. Tuttavia, l’aumento delle responsabilità porterà a conseguenze inaspettate, con una trasformazione fisica che minaccia la sua stessa esistenza.

Parallelamente, una nuova e misteriosa ondata di crimini darà origine a una delle minacce più pericolose mai affrontate dall’eroe, aprendo la strada a un capitolo più oscuro e maturo della saga. Spider-Man: Brand New Day promette così di ridefinire il percorso di Peter Parker, esplorandone i limiti umani e il peso delle sue scelte in un contesto completamente rinnovato.