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Ryan Gosling porta al cinema la fantascienza classica con un grande cuore

Ryan Gosling porta al cinema la fantascienza classica con un grande cuore

L'Ultima Missione: Project Hail Mary arriva al cinema dal 19 marzo distribuito da Eagle Pictures.
2 min

Diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller, L’ultima missione: Project Hail Mary arriva in sala portando con sé moltissime aspettative, grazie alla scia di recensioni positive che arrivano dagli Stati Uniti.

“Il film mantiene un equilibrio costante tra leggerezza e gravità, senza mai banalizzare la posta in gioco.” Come si legge nella recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it, che continua “La premessa è affascinante: il Sole sta morendo, divorato da una misteriosa forma di vita aliena – gli astrofagi – e l’umanità affida la sua ultima speranza a una missione disperata nello spazio profondo. Quello che distingue Project Hail Mary da molti altri film del genere è la sua capacità di trasformare concetti complessi in puro spettacolo narrativo. La scienza non è mai pedante, ma diventa motore drammaturgico, fonte di tensione e, spesso, anche di ironia.”

Con i candidati al premio Oscar Ryan Gosling (Barbie, La La Land) e Sandra Hüller (Anatomia di una caduta, La zona d'interesse), il film è scritto da Drew Goddard e arriva nelle sale italiane dal 19 marzo, distribuito da Eagle Pictures. 

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