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Iron Maiden: Burning Ambition, il trailer del film è già leggenda

Iron Maiden: Burning Ambition, il trailer del film è già leggenda

Il docufilm dedicato alla storica heavy band metal inglese arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 maggio
2 min

Cinquant’anni vanno festeggiati nel modo giusto, soprattutto quando si parla di una band leggendaria come gli Iron Maiden. Per celebrare questo importantissimo anniversario è stato deciso di realizzare il documentario Iron Maiden: Burning Ambition. Il film che "esplora il modo in cui gli Iron Maiden hanno contribuito a plasmare un movimento culturale, mettendo in discussione le visioni convenzionali della musica rock e l’impatto più ampio dell’heavy metal sulla società e sulla cultura".

Tutti gli ospiti presenti nel documentario

Diretto dal regista inglese Malcolm Venville e prodotto da Dom Freeman (che in passato è stato produttore esecutivo di documentari per Cure, Depeche Mode e James Blunt), il film mischia immagini d’archivio e interviste sia ai membri della band che ad amici come l’attore spagnolo Javier Bardem, Tom Morello dei Rage Against the Machine, Lars Ulrich dei Metallica e Chuck D dei Public Enemy. Si legge nel comunicato: "Il film offre uno sguardo intimo sulla loro visione senza compromessi e sul legame indissolubile che li unisce al loro pubblico in tutto il mondo".

Burning Ambition arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 maggio.

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