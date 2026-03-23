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The Long Walk finalmente in Italia, dal 23 aprile

The Long Walk finalmente in Italia, dal 23 aprile

Il film è il nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King
2 min

The Long Walk, diretto da Francis Lawrence (I Am LegendThe Hunger Games: La Ragazza di FuocoThe Hunger Games: Il Canto della Rivolta) e scritto da JT Mollner (Strange Darling),e scritto da JT Mollner (Strange Darling), è tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King e arriva in sala il 23 Aprile distribuito da Adler Entertainment. 

Disponibile su Cinefilos.it, il primo trailer italiano del film ci mette di fronte a una distopia che vedrà la sopravvivenza del più forte, con un Mark Hamill in grande forma e alcuni dei volti più interessanti del cinema contemporaneo, tra cui Charlie Plummer, Cooper Alexander Hoffman e Roman Griffin Davis.

Cento ragazzi partecipano ad una competizione estrema conosciuta come The Long Walk: camminare senza mai fermarsi, mantenendo un’andatura costante. Chi rallenta riceve un ammonimento, al terzo errore viene eliminato …definitivamente. Solo uno sopravvivrà, conquistando un premio senza limiti. Con il progredire della gara, lo sforzo fisico e psicologico si fa sempre più intenso, spingendo i concorrenti oltre ogni limite.

 

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