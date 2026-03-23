The Long Walk finalmente in Italia, dal 23 aprile

The Long Walk, diretto da Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: La Ragazza di Fuoco, The Hunger Games: Il Canto della Rivolta) e scritto da JT Mollner (Strange Darling),e scritto da JT Mollner (Strange Darling), è tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King e arriva in sala il 23 Aprile distribuito da Adler Entertainment.