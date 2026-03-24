Oceania live-action: trailer ufficiale, il film Disney arriva ad agosto 2026

Il progetto riporta sul grande schermo una delle avventure animate più apprezzate degli ultimi anni, candidata agli Oscar®, rilanciandola in una nuova veste dal vivo. Il trailer mostra le prime immagini spettacolari dell’oceano, delle ambientazioni esotiche e dell’epico viaggio della giovane Vaiana, confermando l’intenzione di Disney di restare fedele allo spirito dell’opera originale, arricchendola però con un respiro ancora più cinematografico.

Nel cast figurano anche John Tui nel ruolo del capo Tui, padre severo di Vaiana; Frankie Adams nei panni di Sina, la madre determinata e affettuosa; e Rena Owen, che interpreta la saggia Nonna Tala, figura chiave nel percorso della protagonista.

Regia, colonna sonora e data di uscita del live-action Disney

La regia del film è affidata a Thomas Kail, già vincitore di Emmy e Tony Award per Hamilton, mentre la produzione è curata da Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda. Tra gli executive producer figurano lo stesso Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, storica voce originale di Vaiana nei film animati.

Grande attenzione è stata riservata anche alla componente musicale: il film includerà brani originali firmati da Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, con una colonna sonora composta dallo stesso Mancina, già autore delle musiche del classico animato.

Le prime immagini promettono uno spettacolo visivo imponente, tra effetti speciali e scenari mozzafiato, mantenendo però al centro il viaggio di crescita e identità della protagonista. Il live-action di Oceania arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026, pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a riportare in sala i fan della storia originale.