Da domani al cinema Ti Uccideranno: horror action tra sangue e humor nero con Zazie Beetz

Arriva da domani al cinema Ti Uccideranno, il nuovo horror-action-comedy distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film Ti Uccideranno vanta un cast di primo piano composto da Zazie Beetz, Myha’La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette, e promette uno spettacolo ad alto tasso di adrenalina tra violenza estrema e ironia dark.

Al centro della storia c’è una giovane donna costretta a sopravvivere a una notte infernale all’interno del Virgil, un luogo misterioso e inquietante che nasconde un culto demoniaco. Intrappolata in questo scenario, la protagonista dovrà sfuggire a un destino apparentemente segnato: essere sacrificata. Da qui prende forma un racconto serrato e senza respiro, costruito su una continua escalation di tensione, sangue e situazioni estreme.

Il film si distingue per un tono che mescola horror e azione con un umorismo nerissimo, dando vita a un’esperienza cinematografica volutamente sopra le righe. Tra uccisioni efferate e momenti grotteschi, Ti Uccideranno punta a conquistare il pubblico con uno stile visivo aggressivo e una narrazione che non lascia spazio a pause.

Regia, produzione e team tecnico dietro Ti Uccideranno

Alla regia troviamo Kirill Sokolov, che firma anche la sceneggiatura insieme ad Alex Litvak. Il progetto è prodotto da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Dan Kagan, nomi già noti nel panorama horror internazionale, garanzia di un prodotto attento sia alla componente spettacolare che a quella narrativa.

Dietro la macchina da presa, il film si avvale di un team tecnico di alto livello: Isaac Bauman alla fotografia, Jeremy Reed alla scenografia, Luke Doolan al montaggio e Neil McClean ai costumi. Gli effetti visivi sono supervisionati da Marc Smith, mentre la colonna sonora è firmata da Carlos Rafael Rivera, con la supervisione musicale di Andrea von Foerster.

Il casting è curato da Richard Delia, contribuendo a costruire un ensemble di attori capace di sostenere un racconto corale e ad alta intensità. La produzione è firmata New Line Cinema e Nocturna, in associazione con Domain Entertainment.

Con un mix di generi e un’impronta stilistica forte, TI UCCIDERANNO si presenta come una delle proposte più audaci della stagione cinematografica. L’appuntamento è fissato per il 26 marzo 2026, quando il film arriverà nelle sale italiane pronto a sorprendere gli amanti del genere.