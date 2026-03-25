Scary Movie torna al cinema: il reboot con i Wayans dal 4 giugno

Diretto da Michael Tiddes, il progetto segna il ritorno dei fratelli Wayans, protagonisti e creatori della saga, con Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall nuovamente insieme. Accanto a loro anche nuovi interpreti, tra cui Damon Wayans Jr., Chris Elliott e Sydney Park.

La trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia: a distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato, in una storia che continua a giocare con i codici del genere horror e con i suoi cliché più riconoscibili.

Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei ma anche l’intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Il tono resta quello irriverente che ha reso celebre la saga, con l’obiettivo dichiarato di superare ogni limite e mettere in discussione le convenzioni del cinema mainstream.

Il ritorno di Scary Movie punta così a intercettare sia il pubblico che ha amato i primi film, sia una nuova generazione di spettatori, riportando in sala una comicità provocatoria e senza filtri che negli anni aveva definito il successo del franchise.