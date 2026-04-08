The Boys 5, arriva su Prime Video l'ultima stagione della serie

The Boys 5 , l’iconica serie di successo mondiale, pluripremiata agli Emmy Awards, ha debuttato l'8 aprile 2026 con due episodi, seguiti da una nuova puntata ogni settimana, fino all’indimenticabile finale previsto il 20 maggio 2026, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Come si legge nella recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it , "Non manca nulla: violenza esplicita, umorismo volgare, personaggi sopra le righe e situazioni al limite dell’assurdo. Ma per la prima volta, si avverte una certa stanchezza. Non è un crollo, ma un segnale chiaro: siamo davvero alla fine del viaggio."

Non un vero e proprio passo falso, però, una fine che punta sul sicuro e che non sorprende troppo, pur regalando ai fan comunque tutto quello che hanno amato delle stagioni precedenti.

Nella quinta e ultima stagione, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un “campo di libertà”. Annie lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano. È arrivato il momento clou, gente! Sta per succedere qualcosa di grosso.