Finché morte non ci separi 2 arriva al cinema e espande l'universo del primo film
Finché morte non ci separi 2 è il nuovo film di Matt Bettinelli-Olpin (Finché morte non ci separi, Scream VI, Abigail e il prossimo capitolo del franchise de La Mummia) e Tyler Gillett, in arrivo dal 9 aprile nelle sale italiane. Come si legge nella recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it, "Finché Morte non ci Separi 2 espande l’universo originale in modo coraggioso e spensierato. Non è perfetto: sono presenti subplot deboli, scene d’azione sovraccariche e violenza a tratti troppo intensa. Ma il ritmo, la comicità nera, le interpretazioni e la capacità di sorprendere visivamente fanno dimenticare questi inciampi."
Poco dopo essere sopravvissuta a un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Kathryn Newton) con cui non aveva più rapporti. Grace ha una sola possibilità per sopravvivere, per salvare la vita della sorella e rivendicare il Posto D’Onore del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono, e chi vincerà governerà su tutto.
Oltre all'irresistibile Samara Weaving, il film vede la partecipazione di un cast di stelle: Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Elijah Wood, Néstor Carbonell, Kevin Durand e persino David Cronenberg, che mette in scena un piccolo ma fondamentale ruolo.