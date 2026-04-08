Finché morte non ci separi 2 arriva al cinema e espande l'universo del primo film

Finché morte non ci separi 2 è il nuovo film di Matt Bettinelli-Olpin (Finché morte non ci separi, Scream VI, Abigail e il prossimo capitolo del franchise de La Mummia) e Tyler Gillett, in arrivo dal 9 aprile nelle sale italiane. Come si legge nella recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it, "Finché Morte non ci Separi 2 espande l’universo originale in modo coraggioso e spensierato. Non è perfetto: sono presenti subplot deboli, scene d’azione sovraccariche e violenza a tratti troppo intensa. Ma il ritmo, la comicità nera, le interpretazioni e la capacità di sorprendere visivamente fanno dimenticare questi inciampi."