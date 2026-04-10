Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 10 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dal 13 aprile, torna Euphoria con la terza stagione

Dal 13 aprile, torna Euphoria con la terza stagione

L'acclamata serie di Sam Levinson disponibile su Sky e NOW
4 min

A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson con protagonista la vincitrice del premio Emmy® Zendaya. La terza stagione debutta in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW.

Realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie, diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop — le prime due stagioni hanno collezionato ben 25 nomination agli Emmy®, conquistando nove vittorie — si compone di otto episodi, in onda uno a settimana, ogni lunedì, su Sky Atlantic.

Logline: un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Cast principale della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy® Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe® Jacob Elordi, la candidata agli Emmy® Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, la candidata agli Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Guest star che tornano nei nuovi episodi: il vincitore dell’Emmy® Colman Domingo, il candidato ai GRAMMY® Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS