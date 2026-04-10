Dal 13 aprile, torna Euphoria con la terza stagione
A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson con protagonista la vincitrice del premio Emmy® Zendaya. La terza stagione debutta in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW.
Realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie, diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop — le prime due stagioni hanno collezionato ben 25 nomination agli Emmy®, conquistando nove vittorie — si compone di otto episodi, in onda uno a settimana, ogni lunedì, su Sky Atlantic.
Logline: un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.
Cast principale della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy® Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe® Jacob Elordi, la candidata agli Emmy® Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, la candidata agli Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.
Guest star che tornano nei nuovi episodi: il vincitore dell’Emmy® Colman Domingo, il candidato ai GRAMMY® Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.