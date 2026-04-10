Dal 13 aprile, torna Euphoria con la terza stagione

A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson con protagonista la vincitrice del premio Emmy® Zendaya. La terza stagione debutta in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW.