Street Fighter, il nuovo film live-action riporta il mito sul grande schermo

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, il nuovo Street Fighter è pronto a riportare al cinema uno dei franchise più iconici della storia dei videogiochi. Il film, basato sulla celebre saga di Capcom, sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures e punta a conquistare sia i fan storici sia il pubblico più giovane.

Alla regia troviamo Kitao Sakurai, mentre il cast è guidato da Andrew Koji nei panni di Ryu e Noah Centineo in quelli di Ken Masters. La storia ruota attorno al World Warrior Tournament, un torneo globale che riunisce i migliori combattenti del mondo, ma che nasconde una minaccia più grande: una cospirazione capace di cambiare gli equilibri internazionali.

Il film promette di mescolare azione spettacolare e racconto personale, riportando al centro il rapporto tra Ryu e Ken, due guerrieri un tempo inseparabili e oggi divisi da scelte e ferite del passato. Accanto a loro, la figura di Chun-Li avrà un ruolo chiave nel riunire i protagonisti e guidarli all’interno di una competizione che va oltre il semplice combattimento.

Non si tratta però solo di nostalgia. Il nuovo Street Fighter si inserisce nel filone degli adattamenti da videogame che negli ultimi anni stanno conquistando il pubblico, con l’obiettivo di trasformare un’esperienza interattiva in un racconto cinematografico più strutturato. Il richiamo agli anni ’90, tra sale giochi e sfide a colpi di joystick, resta forte, ma viene riletto in chiave moderna.

Se riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra fedeltà e innovazione, il film potrebbe rappresentare un nuovo punto di riferimento per gli adattamenti videoludici. Perché, oggi più che mai, il successo non dipende solo dall’azione, ma dalla capacità di costruire una storia che vada oltre il combattimento.