Kate Winslet è Lee Miller: il film arriva su Sky Cinema

Lee Miller, il film interpretato da Kate Winslet, arriva in prima TV su Sky Cinema. Come anticipato da Cinefilos.it, il film sarà trasmesso lunedì 20 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno , disponibile anche in streaming su NOW e on demand, con accesso anticipato per alcuni clienti Sky.

La pellicola racconta la storia della celebre fotografa e corrispondente di guerra Lee Miller, figura centrale del Novecento che ha documentato con straordinaria lucidità gli eventi della Seconda guerra mondiale. Il film si concentra su una fase decisiva della sua vita, tra gli anni precedenti il conflitto e il periodo più intenso della guerra, mettendo in luce il coraggio e la determinazione di una donna che ha sfidato ogni convenzione.

Alla regia c’è Ellen Kuras, al suo esordio dietro la macchina da presa, mentre il cast internazionale include anche Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Josh O'Connor e Andrea Riseborough.

Ambientato tra il Sud della Francia e Londra, il film segue il percorso di Lee Miller dal mondo della moda al fotogiornalismo di guerra. Dopo aver iniziato a collaborare con British Vogue, decide di partire per il fronte europeo, dove documenta momenti cruciali del conflitto, dalla liberazione di Parigi fino all’ingresso nei campi di concentramento.

Attraverso immagini destinate a diventare iconiche, Lee Miller racconta non solo una carriera straordinaria, ma anche il prezzo personale pagato per testimoniare gli orrori della guerra, offrendo il ritratto di una donna che ha cambiato per sempre il modo di guardare la realtà.